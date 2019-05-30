Рада рассматривает отставку Гройсмана: трансляция заседания парламента, фото — КМУ

https://racurs.ua/n122548-rada-rassmatrivaet-otstavku-groysmana-translyaciya.html

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Верховная Рада в четверг, 30 мая, рассматривает отставку Владимира Гройсмана с должности премьер-министра.

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В повестке дня пленарного заседания Рады на 30 мая — более 20 пунктов. Как сообщает сайт парламента, кроме отставки Гройсмана, депутаты рассмотрят законопроекты об усилении ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами; усилении ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан; о полном общем среднем образовании; о капелланской службе, а также назначат члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания по квоте парламента.

В среду, 29 мая, отставку премьер-министра Украины Гройсмана поддержали в комитете Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия. Кроме того, комитет передал в Раду проект Избирательного кодекса с открытыми списками. Но он в повестке дня Рады на 30 мая отсутствует.