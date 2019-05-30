Торнадо в США продолжил движение, в Канзасе ранены 18 человек. Фото: twitter/NewsPol2018

https://racurs.ua/n122547-tornado-v-ssha-prodoljil-dvijenie-v-kanzase-raneny-18-chelovek-video.html

Ракурс

В США торнадо стал причиной ранения 18 человек. На время приостановлена работа международного аэропорта Канзас-Сити из-за повреждений мусором, который был перенесен вихрем на расстояние почти 25 км.

Loading...

Торнадо под названием EF4 лишь на одну ступеньку отстает от первого места в рейтинге самых мощных торнадо по улучшенной шкале Фудзиты. Об этом сообщает издание АВС.

По данным метеорологической службы торнадо продолжил свой путь, уничтожая на своем пути все дома. Под угрозой оказались около 85 млн американцев в Техасе, Арканзасе, Нью-Джерси, Филадельфии и Пенсильвании.

По информации издания, большинство американцев оперативно реагируют на сигналы раннего предупреждения и прячутся в подвалах до прихода торнадо.

Отметим, что перед закрытием в аэропорту были пассажиры, однако их быстро проводили в туннели гаража для их безопасности. Два рейса, которые направлялись в этот аэропорт были перенаправлены.

Десятки тысяч американцев остались без воды и электроэнергии. Также сотни граждан остались без крыши над головой — торнадо разнес дома и целые жилые комплексы.

Жители Нью-Йорка готовились к торнадо, но опасность миновала и вихри прошли мимо.

Как ранее сообщал «Ракурс», накануне торнадо в штатах Индиана и Огайо стал причиной ранения 130 человек. Метеорологи зафиксировали восемь вихрей на территории США.