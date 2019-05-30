Торнадо в США продовжив рух, в Канзасі поранені 18 осіб. Фото: twitter/NewsPol2018

https://racurs.ua/ua/n122547-tornado-v-ssha-prodovjyv-ruh-v-kanzasi-poraneni-18-osib-video.html

Ракурс

У США торнадо став причиною поранення 18 осіб. На час призупинено роботу міжнародного аеропорту Канзас-Сіті через пошкодження сміттям, яке було перенесений вихором на відстань майже 25 км.

Loading...

Торнадо під назвою EF4 лише на одну сходинку відстає від першого місця в рейтингу найпотужніших торнадо по поліпшеною шкалою Фудзіта. Про це повідомляє видання АВС.

За даними метеорологічної служби, торнадо продовжив свій шлях, знищуючи на своєму шляху всі будинки. Під загрозою опинилися близько 85 млн американців в Техасі, Арканзасі, Нью-Джерсі, Філадельфії і Пенсильванії.

За інформацією видання, більшість американців оперативно реагують на сигнали раннього попередження і ховаються в підвалах до приходу торнадо.

Зазначимо, що перед закриттям в аеропорту були пасажири, проте їх швидко проводили в тунелі гаража для їхньої безпеки. Два рейси, які прямували в цей аеропорт були перенаправлені.

Десятки тисяч американців залишилися без води і електроенергії. Також сотні громадян залишилися без даху над головою — торнадо розніс будинки і цілі житлові комплекси.

Жителі Нью-Йорка готувалися до торнадо, але небезпека минула і вихори пройшли повз.

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні торнадо в штатах Індіана та Огайо став причиною поранення 130 осіб. Метеорологи зафіксували вісім вихорів на території США.