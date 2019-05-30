Падіння вертольота на Рівненщині: з’явилися нові подробиці катастрофи, фото — МВС

https://racurs.ua/ua/n122546-padinnya-vertolota-na-rivnenschyni-z-yavylysya-novi-podrobyci-katastrofy.html

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Під час катастрофи вертольота Мі-8, що сталася увечері 29 травня на півдні Рівненської області, загинув командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних сил України полковник Ігор Мазепа.

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Вогонь, який охопив бойову машину, загасили близько 01.00, повідомляє UA: Рівне у Фейсбук з посиланням на речника поліції області Антон Крук.

Президент України Володимир Зеленський доручив начальнику Генерального штабу — головнокомандувачу Збройних Сил України Руслану Хомчаку взяти під особистий контроль розслідування обставин катастрофи, повдіомляє 30 травня сайт глави держави.

Це сталося не у бою, а під час навчального польоту. З повним розумінням усіх ризиків військової служби навіть у мирний час я все ж наполягаю, що під час навчань і тренувань наша армія не має втрачати людей. Тому наказав начальнику Генерального штабу генералу Хомчаку взяти розслідування цієї неприпустимої аварії під особистий контроль, — заявив Володимир Зеленський.

Глава держави також висловив співчуття сім’ям загиблих.

Вертоліт упав під час навчально-тренувального польоту біля села Сестрятин у Радивилівському районі Рівненської області. За попередньою інформацією, загинули четверо військовослужбовців зі складу 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, яка базується у Бродах.

Нагадаємо, два місяці тому через відмову системи управління при посадці на непідготовлену територію у Чугуєві на Харківщині на військовому аеродромі впав вертоліт. Курсант та льотчик вижили.

Торік у січні у Кременчуці на Полтавщині зазнав аварії навчальний вертоліт Мі-8. Четверо членів екіпажу загинули. А у березні 2017-го військовий гвинтокрил МІ-2 розбився під Краматорськом на Донеччині, він зіштовхнувся з лінією електропередач. Тоді троє членів екіпажу та двоє пасажирів загинули.