Вертоліт Ка-26 розбився на кордоні. Фото: vpk.name

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Вертоліт розбився поблизу україно-румунського кордону, на території села Сепинца, що є центром однойменної комуни в Румунії.

Літальний апарат виявили в лісовій посадці на місцевості, яка впритул розташована до кордону з Україною. На іншому березі річки Тиса розташовані українські села Бедевля та Тересва, Тячівського району Закарпатської області. Вертоліт знайшов місцевий пастух, 10 травня повідомляє видання Mukachevo.net із посиланням на румунську поліцію та прокуратуру округу.

За інформацією румунських ЗМІ, розбився цивільний вертоліт російського виробництва Ка-26. Стверджується, що літальний апарат перетнув повітряний простір Румунії нелегально й міг переправляти контрабанду, зокрема, тютюнові вироби. На місці аварії виявили тіло чоловіка, який міг бути пілотом.

Деякі румунські видання із посиланням на власні джерела написали, що загиблий пілот вертольоту — це 48-річний білорус із Мінська 1971 року народження. Зазначається, що цей чоловік 5 березня вирушив з столиці Білорусі поїздом до Львова, а тоді до Мукачева, де згодом зник.

У поліції припускають, що аварія могла статися кілька тижнів тому. Попередньо встановлено, що вертоліт летів надто низько, аби його не помітили прикордонники. Повітряна машина зачепила дерева і впала.

Нагадаємо, у квітні біля населеного пункту Оризари в Болгарії впав легкомоторний літак. Двоє осіб, які перебували на борту, загинули. Виявилося, що у літака під час польоту відірвалося крило.