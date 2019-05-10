Вертолет Ка-26 разбился на границе. Фото: vpk.name

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Вертолет разбился вблизи украино-румынской границы, на территории села Сепинца, что является центром одноименной коммуны в Румынии.

Летательный аппарат нашли в лесной посадке на местности, которая расположена вплотную к границе с Украиной. На другом берегу реки Тиса расположены украинские села Бедевля и Тересва Тячевского района Закарпатской области. Вертолет нашел местный пастух, 10 мая сообщает издание Mukachevo.net со ссылкой на румынскую полицию и прокуратуру округа.

По информации румынских СМИ, разбился гражданский вертолет российского производства Ка-26. Утверждается, что летательный аппарат пересек воздушное пространство Румынии нелегально и мог переправлять контрабанду, в частности, табачные изделия. На месте аварии обнаружили тело мужчины, который мог быть пилотом.

Некоторые румынские издания со ссылкой на собственные источники написали, что погибший пилот вертолета — это 48-летний белорус из Минска 1971 года рождения. Отмечается, что этот человек 5 марта отправился из столицы Беларуси поездом во Львов, а тогда в Мукачево, где впоследствии исчез.

В полиции предполагают, что авария могла произойти несколько недель назад. Предварительно установлено, что вертолет летел слишком низко, чтобы его не увидели пограничники. Воздушная машина задела деревья и рухнула.

Напомним, в апреле возле населенного пункта Оризари в Болгарии упал легкомоторный самолет. Два человека, находившиеся на борту, погибли. Оказалось, что у самолета в полете оторвалось крыло.