Падение вертолета в Ровенской области: появились новые подробности катастрофы, фото — МВД

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Ракурс

При крушении вертолета Ми-8, произошедшей вечером 29 мая на юге Ровенской области, погиб командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных сил Украины полковник Игорь Мазепа.

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Огонь, охвативший боевую машину, потушили около 01.00, сообщает UA: Ривно в Фейсбук со ссылкой на представителя полиции области Антон Крук.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба — главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Руслану Хомчаку взять под личный контроль расследование обстоятельств катастрофы, сообщает 30 мая сайт главы государства.

Это произошло не в бою, а во время учебного полета. С полным пониманием всех рисков военной службы даже в мирное время я все же настаиваю, что во время учений и тренировок наша армия не должна терять людей. Поэтому приказал начальнику Генерального штаба генералу Хомчаку взять расследование этой аварии под личный контроль, — заявил Владимир Зеленский.

Глава государства также выразил соболезнования семьям погибших.

Вертолет упал во время учебно-тренировочного полета у деревни Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области. По предварительной информации, погибли четверо военнослужащих из состава 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которая базируется в Бродах.

Напомним, два месяца назад из-за отказа системы управления при посадке на неподготовленную территорию в Чугуеве на Харьковщине на военном аэродроме упал вертолет. Курсант и летчик выжили.

В прошлом году в январе в Кременчуге Полтавской области потерпел крушение учебный вертолет Ми-8. Четверо членов экипажа погибли. А в марте 2017-го военный вертолет МИ-2 разбился под Краматорском на Донетчине, он столкнулся с линией электропередач. Тогда трое членов экипажа и двое пассажиров погибли.