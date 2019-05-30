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Ракурс
На Ровенщине разбился военный вертолет, есть погибшие. Фото:politeka

На Ровенщине разбился военный вертолет, есть погибшие

30 мая 2019, 08:57
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Военный самолет разбился вчера в 23.27 возле села Сестрятин в Ровенской области. По предварительной информации, погибли четыре человека.

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Установлено, что трагедия произошла во время учебно-тренировочного полета вертолета Ми-8. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

Среди погибших члены экипажа и командир 16-й отдельной бригады армейской авиации, которая базировалась во Львовской области.

На место трагедии выехала комиссия от Генштаба, Министерства обороны и командования Сухопутных войск ВС Украины. Сейчас там работают правоохранители и сотрудники спасательных служб.

Причины трагической катастрофы еще устанавливаются.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших. Президент поручил взять под личный контроль расследование обстоятельств авиакатастрофы Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку.

Зеленский об авиакатастрофе. Фото: Twitter

Как ранее сообщал «Ракурс», в Гондурасе разбился самолет с туристами. В результате погибли пять человек.

Источник: Ракурс


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