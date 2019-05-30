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Ракурс
В Будапеште катер с туристами столкнулся с лодкой, есть погибшие и десятки пропавших. Фото: EPA

В Будапеште катер с туристами столкнулся с лодкой, есть погибшие и десятки пропавших (ФОТО)

30 мая 2019, 08:29
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В Венгрии в центре Будапешта произошла трагедия. На Дунае перевернулся катер с туристами из Северной Кореи.

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По последним данным, семь человек погибли, а еще семь были найдены и госпитализированы в медицинское учреждение. Об этом сообщает издание The Associated press.

Спасатели продолжают поиски 21 человека. Среди пропавших оказались туристы и двое венгерских членов экипажа. Трагедия произошла во время вечернего ливня после столкновения с другим судном.

Среди спасенных оказались шесть женщин и один мужчина возрастом 31−66 лет. Установлено, что в момент столкновения лодка была на якоре.

К поиску привлекли десятки спасателей, военных и дайверов, которые проверяют Дунай на многие километры вниз. Из-за сильного дождя вода в реке сильно поднялась, а ее температура составила около 10−12 градусов тепла.

Поиски туристов в Венгрии. Фото: apnews

Президент Южной Кореи Мун Чже-ин поручил чиновникам использовать все доступные ресурсы, чтобы поддержать спасательные работы в Венгрии. Также была создана правительственная оперативная группа, которую возглавил министр иностранных дел Кан Кенг-ва.

Созданная группа поддерживает тесную связь с членами семей пассажиров, которые были на катере. Команда южнокорейских чиновников отправится в Венгрию на место, чтобы предоставить всю возможную помощь.

Поездку организовало южнокорейское агентство. Согласно плану, туристы поехали на комплексную программу по Европе с двумя гидами и фотографом.

Туристы выехали из Южной Кореи 25 мая и должны были вернуться 1 июня. Большинство туристов отправились в путешествие со своими семьями. Среди пропавших числится 6-летняя девочка.

Как ранее сообщал «Ракурс», в начале мая в Турции перевернулась лодка. Погибли девять человек, среди которых оказались дети.


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