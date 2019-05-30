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Ракурс
У Будапешті катер з туристами зіткнувся з човном, є загиблі і десятки зниклих. Фото: EPA

У Будапешті катер з туристами зіткнувся з човном, є загиблі і десятки зниклих (ФОТО)

30 тра 2019, 08:29
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В Угорщині в центрі Будапешта сталася трагедія. На Дунаї перекинувся катер з туристами із Північної Кореї.

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За останніми даними, семеро осіб загинули, а ще семеро були знайдені і госпіталізовані в медичний заклад. Про це повідомляє видання The Associated press.

Рятувальники продовжують пошуки 21 особи. Серед зниклих виявилися туристи і двоє угорських членів екіпажу. Трагедія сталася під час вечірньої зливи після зіткнення з іншим судном.

Серед врятованих виявилися шість жінок і один чоловік віком 31−66 років. Встановлено, що в момент зіткнення човен був на якорі.

До пошуку залучили десятки рятувальників, військових і дайверів, які перевіряють Дунай на багато кілометрів вниз. Через сильний дощ вода в річці сильно піднялася, а її температура становить близько 10−12 градусів тепла.

Пошуки туристів у Будапешті. Фото: apnews

Президент Південної Кореї Мун Чже-ін ​​доручив чиновникам використовувати всі доступні ресурси, щоб підтримати рятувальні роботи в Угорщині. Також була створена урядова оперативна група, яку очолив міністр закордонних справ Кан Кенг-ва.

Створена група підтримує тісний зв’язок з членами сімей пасажирів, які були на катері. Команда південнокорейських чиновників відправиться в Угорщину на місце, щоб надати всю можливу допомогу.

Поїздку організувало південнокорейське агентство. Згідно з планом, туристи поїхали на комплексну програму по Європі з двома гідами і фотографом.

Туристи виїхали з Південної Кореї 25 травня і повинні були повернутися 1 червня. Більшість туристів вирушили в подорож зі своїми сім’ями. Серед зниклих значиться 6-річна дівчинка.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на початку травня в Туреччині перекинувся човен. Загинули дев’ятеро осіб, серед яких діти.


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