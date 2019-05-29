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Судно Sea Shark, яке затримали в Єгипті. Фото: Василь Кирилич у Twitter

В Україну з Єгипту повертаються дев’ятеро моряків із судна Sea Shark — МЗС

29 тра 2019, 22:53
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В Україну повертаються дев’ятеро українських моряків, яких 18 травня в Червоному морі затримали військові єгипетського флоту.

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Сьогодні громадяни України вилітають із Єгипту додому, в Україну. Про це директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич 29 травня повідомив на власній сторінці у Twitter.

День закінчується відповіддю на запитання, коли повернуться додому решта, дев’ятеро українських моряків Sea Shark. Виліт 29 травня, — йдеться у повідомленні.

За словами Кирилича, в дипломатичному відомстві працюють над отриманням відповідей у справах всіх затриманих за кордоном українських моряків.

Нагадаємо, 18 травня в Червоному морі бійці Військово-морських сил Збройних сил Єгипту затримали судно для перевезення нафти з українськими моряками. Капітан танкера Віталій Нестеренко повідомив, що військові зажадали розвантажити танкер, попередивши, що в разі відмови подальший рух судна заблокують.

Після цього Міністерство закордонних справ України відправило ноту МЗС Єгипту з вимогою пояснити причину затримання українців. Згодом п’ятьом громадянам України дозволили зійти з судна.

Джерело: Ракурс


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