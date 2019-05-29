Михайло Саакашвілі повернувся в Україну. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n122542-golovni-novyny-za-29-travnya-povernennya-saakashvili-v-ukrayinu-ta-zagybel-shahtariv-u-lvivskiy.html

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У середу, 29 травня, в Україну повернувся Михайло Саакашвілі, якому напередодні президент Володимир Зеленський своїм указом повернув українське громадянство. Після свого повернення політик заявив, що не збирається мститися політикам, які вислали його з України та позбавили громадянства. Саакашвілі заявив, що хоче розбудовувати Україну разом із новою владою. Також сьогодні стало відомо, що партія колишнього президента Грузії «Рух нових сил» братиме участь в цьогорічних виборах до Верховної Ради.

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У Львівській області у ніч з 28 на 29 травня сталася надзвичайна подія — обвалилася порода на шахті «Лісова», внаслідок чого загинули двоє гірників. Президент України Володимир Зеленський відвідав шахту та поспілкувався з рідними шахтарів й наголосив, що необхідно вирішити питання із забезпеченням житлом родин загиблих гірників. Шахтарі під час зустріч із президентом повідомили, що їм затримують виплату зарплатні. Після робочої поїздки Зеленський вирішив скликати засідання Ради національної безпеки та оборони України для вивчення проблеми у вугільній галузі.

Сьогодні комітет із питань правової політики та правосуддя Верховної Ради передав у парламент Виборчий кодекс, у якому міститься вимога щодо відкритих списків політичних партій під час проведення парламентських виборів. Також у цьому комітеті підтримали відставку прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Крім того, 29 травня новообраний президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проект закону про імпічмент, а законопроект щодо зняття недоторканності з народних депутатів вже знаходиться у парламенті. Згодом текст документу про імпічмент опублікували на сайті ВРУ.

ЗМІ повідомили, що Національне антикорупційне бюро України провело обшуки в будівлі Федерації футболу України в межах розслідування справи про розкрадання державних коштів під час закупівлі штучних футбольних полів. Правоохоронці під час слідчих дій вилучили документацію.