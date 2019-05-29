Законопроект Зеленського про імпічмент опублікували. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n122540-tekst-zakonoproektu-zelenskogo-pro-impichment-opublikuvaly-na-sayti-rady-dokument.html

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Текст законопроекту про імпічмент президента, який вніс глава держави Володимир Зеленський, оприлюднили.

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Законопроект № 10340 «Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)» зареєстрували 29 травня. Текст документу розміщено на веб-сторінці Верховної Ради.

У проекті до закону зазначається, що Рада може розпочати процедуру імпічменту в разі вчинення президентом державної зради або іншого злочину. Підставою для цього стане подання від депутатів парламенту — потрібно щонайменше 226 підписів. Якщо подання підтримають, то ВРУ створює спеціальну тимчасову слідчу комісію.

До складу цієї ТСК входять нардепи, спеціальний прокурор та спеціальні слідчі. Комісія має право розслідувати можливе вчинення злочину президентом та готує відповідні висновки.

Постанову про звинувачення президента Рада ухвалює після проведення спеціального засідання парламенту, заслуховання висновків, позиції президента та свідків. Її ухвалюють таємним голосуванням шляхом подавання бюлетенів. У разі ухвалення цієї постанови її передають на розгляд Конституційному суду та Верховному суду.

Якщо судді схвалюють конституційність проведеної процедури та наявних доказів злочину, Рада починає розглядати постанову про усунення президента з посади в порядку імпічменту. Для цього потрібно мінімум 338 голосів, голосування проводить таємне.

Нагадаємо, сьогодні новообраний президент України Володимир Зеленський подав проект закону про імпічмент до Верховної Ради.