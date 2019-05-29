Закон про імпічмент був поданий Зеленським до Ради. Фото: Delo

https://racurs.ua/ua/n122515-zakon-pro-impichment-buv-podanyy-zelenskym-do-rady.html

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Новообраний президент України Володимир Зеленський подав проект закону про імпічмент до Верховної ради.

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Законопроект щодо зняття недоторканності з народних депутатів вже лежить у парламенті. Про це сьогодні повідомив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук під час брифінгу, передає «Українська правда».

Стефанчук зазначив, що було б непогано розглянути проект закону про зняття недоторканності та прийняти щодо нього якесь рішення.

Представник президента в парламенті анонсував наступні проекти законів, які будуть подані на розгляд. Серед них виявилися законопроекти про відповідальність за кнопкодавство, корупцію, прогули депутатів і конфлікт інтересів нардепів.

Зазначимо, що на сайті Ради поки що не зареєстрований законопроект Зеленського. Однак, там з’явився проект про спеціальну тимчасову слідчу комісію парламенту, яка буде розслідувати вчинення президентом державної зради або інших злочинів. Проект закону ініціював народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олексій Гончаренко.