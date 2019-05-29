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Суд заборонив приватизувати “Центренерго”. Фото: epravda

Суд заборонив приватизувати «Центренерго»

29 тра 2019, 14:48
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«Центренерго» не підлягає приватизації згідно з рішенням Окружного адміністративного суду Києва. Судді заборонили Фонду держмайна (ФДМ) віддавати компанію у приватні руки, ухваливши відповідне рішення за позовом організації «Укрдонінвест».

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Позивач просив суд визнати протиправним те, що його не допустили до участі в конкурсі з приватизації 78,289% акцій «Центренерго», і заборонити будь-які дії щодо передачі компанії приватним особам. Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

Суд задовольнив ці вимоги 22 травня. У рішенні зазначено, що Фонду держмайна забороняється вживати дії, спрямовані на приватизацію публічного акціонерного товариства «Центренерго».

Компанію «Центренерго» хотіли приватизувати наприкінці жовтня 2018 року. Фонд держмайна виставив на продаж 78,289% акцій компанії, плануючи отримати 5,98 млрд грн. Кабінет міністрів України мав продати компанію за наявності не менше двох учасників конкурсу, які претендують на приватизацію.

Нагадаємо, в січні Кабмін затвердив перелік об'єктів, які підлягають великій приватизації у 2019 році. До списку внесли і ПАТ «Центренерго».

Джерело: Ракурс


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