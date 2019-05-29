Суд запретил приватизировать «Центрэнерго». Фото: epravda

https://racurs.ua/n122516-sud-zapretil-privatizirovat-centrenergo.html

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«Центрэнерго» не подлежит приватизации согласно решению Окружного административного суда Киева. Судьи запретили Фонду госимущества (ФГИ) отдавать компанию в частные руки, приняв соответствующее решение по иску организации «Укрдонинвест».

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Истец просил суд признать противоправным то, что его не допустили к участию в конкурсе по приватизации 78,289% акций «Центрэнерго», и запретить любые действия относительно передачи компании частным лицам. Об этом сегодня сообщает «Громадське» со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

Суд удовлетворил эти требования 22 мая. В решении указано, что Фонду госимущества запрещается предпринимать действия, направленные на приватизации публичного акционерного общества «Центрэнерго».

Компанию «Центрэнерго» хотели приватизировать в конце октября 2018 года. Фонд госимущества выставил на продажу 78,289% акций компании, планирую выручить 5,98 млрд грн. Кабинет министров Украины должен был продать компанию при наличии не менее двух участников конкурса, претендующих на приватизацию.

Напомним, в январе Кабмин утвердил перечень объектов, которые подлежат большой приватизации в 2019 году. В список внесли и ПАО «Центрэнерго».