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Михаил Саакашвили, фото: Wikimedia Commons

Партия Саакашвили будет участвовать в парламентских выборах (ВИДЕО)

29 мая 2019, 14:46
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Партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Движение новых сил» будет участвовать в парламентских выборах.

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Об этом в интервью изданию «Апостроф» заявил один из лидеров политсилы бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.

Будем отстаивать ту философию и те проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила, — подчеркнул Сакварелидзе.

Сакварелидзе отметил, что поддерживает проведение досрочных выборов в Раду, однако признает, что у его политсилы осталось мало времени на подготовку к ним.

Партия «Движение новых сил Михаила Саакашвили» была зарегистрирована в Украине в феврале 2017 года. Ее созданием Саакашвили занялся после увольнения с должности главы Одесской облгосадминистрации в ноябре 2016 года.

Напомним, вчера стало известно, что Саакашвили вернули украинское гражданство.

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко от 26 июля 2017 № 196, которым ряд лиц лишались украинского гражданства. Саакашвили был вычеркнут из этого списка.


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