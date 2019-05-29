Певица Полякова создала партию, но не пойдет с ней на выборы 2019 года, фото — Фейсбук О.Полякова

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Певица Оля Полякова прокомментировала слухи о своих политических амбициях и объявила о создании женской партии. Она отметила, что новая политическая сила не будет представлена ​​на досрочных выборах в Верховную Раду в 2019 году.

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Громкое заявление Полякова сделала 29 мая во время доклада на Форуме женского партнерства, который состоялся в Киеве.

В выступлении она призвала всех женщин к объединению, целью которого является «борьба с гендерным шовинизмом в стране и депопуляцией украинского народа». Полякова также стремится «заменить старые лица во власти». Полякова утверждает, что отказала политикам, которые предлагали ей место в своих списках.

Не хочу играть по чужим правилам и быть статистом и кнопкодавом, — заявила певица.

Свою женскую партию она называет настоящей, а не фиктивной, формировать команду обещает лично.

В Фейсбук не все пользователи тепло поздравили певицу с намерением пойти в политику. Кто-то поддержал ее, но есть и такие, кто считает, что Полякову больше слушают не женщины-избиратели, а девушки и подростки.

Напомним, что в мае зарегистрировал свою партию рок-музыкант и певец Святослав Вакарчук. Партию «Голос» регистрировали на основе документов уже существующей политической силы, изменив ее название.