Зеленский заявил о дисциплинарных выводах из-за захвата военных. Фото: ukrainianwall

https://racurs.ua/n122512-zelenskiy-o-plennyh-slujaschih-53-y-ombr-budut-sdelany-vyvody-iz-za-proschetov-vnutrenney-slujby.html

Ракурс

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделает все возможное для возвращения захваченных восьми военнослужащих 53-й ОМБР.

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Глава государства заслушал доклад об обстоятельствах происшествия и анонсировал дисциплинарные и управленческие выводы из-за просчетов в организации внутренней службы и боевой подготовки. Об этом сообщается в пресс-службе Администрации президента.

Отметим, что факт государственной измены в связи с захватом служащих не подтвердился. По этому поводу проводилось служебное расследование.

Установлено, что личный состав пограничников нарушил порядок контроля за перемещением через линию соприкосновения в пунктах «Березовое-1», «Березовое-2» и «Новотроицкое».

Как известно, военнослужащие 22 мая уклонились от курса и попали в плен в Донбассе. Инцидент произошел из-за того, что бойцы хотели сократить путь. Военные были трезвые и не имели с собой оружия.

Как ранее сообщал «Ракурс», стали известны имена захваченных украинских военнослужащих.