Исчезновение компьютеров из Администрации президента: ГБР начало расследование

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Секретарь СНБО вчера заявил о пропаже оргтехники из ситуационной комнаты в Администрации президента, фото: «Телеканал 24»
Исчезновение компьютеров из Администрации президента: ГБР начало расследованиеhttps://racurs.ua/n122511-ischeznovenie-komputerov-iz-administracii-prezidenta-gbr-nachalo-rassledovanie.htmlРакурс
Киевское теруправление Госбюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование возможной потери секретной информации вследствие исчезновения компьютеров и серверов из ситуативной комнаты в Администрации президента Украины.
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Соответствующее расследование начато после появления видеообращения нового главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка, заявившего вчера о пропаже оргтехники, которая еще месяц назад была в ситуативной комнате. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Отмечается, что уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 329 Уголовного кодекса Украины (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшая тяжкие последствия).
За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Проводятся первоочередные следственные действия.
Напомним, пресс-секретарь пятого президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко вчера объяснил ситуацию с исчезновением оргтехники. По его словам, эти компьютеры на собственные средства арендовал Порошенко и сейчас они уже возвращены владельцу.
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