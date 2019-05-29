Зникнення комп’ютерів з Адміністрації президента: ДБР розпочало розслідування

Секретар РНБО вчора заявив про зникнення оргтехніки з ситуаційної кімнати в Адміністрації президента, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/ua/n122511-znyknennya-komp-uteriv-z-administraciyi-prezydenta-dbr-rozpochalo-rozsliduvannya.html

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Київське теруправління Держбюро розслідувань (ДБР) розпочало досудове розслідування можливої втрати таємної інформації внаслідок зникнення комп’ютерів та серверів з ситуативної кімнати в Адміністрації президента України.

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Відповідне розслідування розпочате після появи відеозвернення нового очільника Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олександра Данилюка, котрий вчора заявив про зникнення оргтехніки, яка ще місяць тому була в ситуативній кімнаті. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Зазначається, що кримінальне провадження відкрите за ч. 2 ст. 329 Кримінального кодексу України (втрата документів, що містять державну таємницю, що спричинило тяжкі наслідки).

За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, прес-секретар п’ятого президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко вчора пояснив ситуацію зі зникненням оргтехніки. За його словами, ці комп’ютери власним коштом орендував Порошенко й зараз вони вже повернуті власникові.