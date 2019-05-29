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Ракурс
Зеленський заявив про дисциплінарні висновки через захоплення військових. Фото: ukrainianwall

Зеленський про полонених службовців 53-ї ОМБР: Будуть зроблені висновки через прорахунки внутрішньої служби

29 тра 2019, 14:34
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Новообраний президент України Володимир Зеленський заявив, що зробить все можливе для повернення захоплених восьми військовослужбовців 53-ї ОМБР.

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Голова держави заслухав доповідь щодо обставин події та анонсував дисциплінарні та управлінські висновки через прорахунки в організації внутрішньої служби та бойової підготовки. Про це повідомляється в прес-службі Адміністрації президента.

Зазначимо, що факт державної зради у зв’язку із захопленням службовців не підтвердився. З цього приводу проводилося службове розслідування.

Встановлено, що особовий склад прикордонників порушив порядок контролю за переміщенням через лінію зіткнення у пунктах «Березове-1», «Березове-2» та «Новотроїцьке».

Як відомо, військовослужбовці 22 травня відхилились від курсу та потрапили у полон на Донбасі. Інцидент стався через те, що бійці хотіли скоротити шлях. Військові були тверезі та не мали з собою зброї.

Як раніше повідомляв «Ракурс», стали відомі імена захоплених українських військовослужбовців.

Джерело: Ракурс


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