Співачка Полякова створила партію, але не піде з нею на вибори 2019 року, фото — Фейсбук О.Полякової

https://racurs.ua/ua/n122513-spivachka-polyakova-stvoryla-jinochu-partiu-ale-ne-pide-z-neu-na-vybory-2019-roku-video.html

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Співачка Оля Полякова прокоментувала чутки про свої політичні амбіції і оголосила про створення жіночої партії. Вона зауважила, що нова політична сила не буде представлена ​​на дострокових виборах до Верховної Ради в 2019 році.

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Гучну заяву Полякова зробила 29 травня під час доповіді на Форумі жіночого партнерства, який відбувся у Києві.

У виступі вона закликала всіх жінок до об'єднання, метою якого є «боротьба з гендерних шовінізмом в країні і депопуляцією українського народу». Полякова також прагне «замінити старі обличчя у владі». Полякова стверджує, що відмовила політикам, які пропонували їй місце у своїх списках.

Не хочу грати за чужими правилами і бути статистом та кнопкодавом, — заявила співачка.

Свою жіночу партію вона називає справжньою, а не фіктивною, формувати команду обіцяє особисто.

У Фейсбук не всі користувачі тепло привітали співачку із наміром піти у політику. Хтось підтримав її, але є й такі, хто вважає, що Полякову більше слухають не жінки-виборці, а дівчата й підлітки.

Нагадаємо, що у травні зареєстрував свою партію рок-музикант і співак Святослав Вакарчук. Партію «Голос» реєстрували на основі документів вже існуючої політичної сили, змінивши її назву.