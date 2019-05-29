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Михайло Саакашвілі, фото: Wikimedia Commons
Партія Саакашвілі братиме участь в парламентських виборах (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n122514-partiya-saakashvili-bratyme-uchast-v-parlamentskyh-vyborah-video.htmlРакурс
Партія екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі «Рух нових сил» братиме участь в цьогорічних парламентських виборах.
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Про це в інтерв’ю виданню «Апостроф» заявив один з лідерів політсили колишній заступник генпрокурора України Давид Сакварелідзе.
Будемо відстоювати ту філософію і ті проекти, які ми хочемо здійснити як політична сила, — наголошує Сакварелідзе.
Сакварелідзе зазначив, що підтримує проведення дострокових виборів до Ради, однак визнає, що в його політсили залишилося мало часу на підготовку до них.
Партія «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» була зареєстрована в Україні в лютому 2017 року. Її створенням Саакашвілі зайнявся після звільнення з посади очільника Одеської облдержадміністрації в листопаді 2016 року.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що Саакашвілі повернули українське громадянство.
Президент України Володимир Зеленський вніс зміни в указ свого попередника Петра Порошенка від 26 липня 2017 року № 196, котрим низка осіб позбавлялися українського громадянства. Саакашвілі було викреслено з цього переліку.
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