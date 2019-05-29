Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Михайло Саакашвілі, фото: Wikimedia Commons

Партія Саакашвілі братиме участь в парламентських виборах (ВІДЕО)

29 тра 2019, 14:46
999

Партія екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі «Рух нових сил» братиме участь в цьогорічних парламентських виборах.

Loading...

Про це в інтерв’ю виданню «Апостроф» заявив один з лідерів політсили колишній заступник генпрокурора України Давид Сакварелідзе.

Будемо відстоювати ту філософію і ті проекти, які ми хочемо здійснити як політична сила, — наголошує Сакварелідзе.

Сакварелідзе зазначив, що підтримує проведення дострокових виборів до Ради, однак визнає, що в його політсили залишилося мало часу на підготовку до них.

Партія «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» була зареєстрована в Україні в лютому 2017 року. Її створенням Саакашвілі зайнявся після звільнення з посади очільника Одеської облдержадміністрації в листопаді 2016 року.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Саакашвілі повернули українське громадянство.

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни в указ свого попередника Петра Порошенка від 26 липня 2017 року № 196, котрим низка осіб позбавлялися українського громадянства. Саакашвілі було викреслено з цього переліку.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини

Брат екс-голови Конституційного суду таємно звів елітний самобуд у Пущі-Водиці (ВІДЕО)

Керівництво елітного комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» вимагає знести самобуд Рулава Одда, брата екс-голови Конституційного суду Станіслава Шевчука. Саме через вплив Одда на Шевчука голова КСУ позбувся посади у травні

Новини України
13:25
Новини партнерів
Загрузка...