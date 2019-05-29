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Закон об импичменте был подан Зеленским в Раду. Фото: Delo

Закон об импичменте подан Зеленским в Раду

29 мая 2019, 14:50
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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский представил проект закона об импичменте в Верховную Раду.

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Законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов уже находится в парламенте. Об этом сегодня сообщил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук во время брифинга, передает «Украинская правда».

Стефанчук также отметил, что было бы неплохо рассмотреть проект закона о снятии неприкосновенности и принять по нему какое-то решение.

Представитель президента в парламенте анонсирован следующие проекты законов, которые будут поданы на рассмотрение. Среди них оказались законопроекты об ответственности за кнопкодавство, коррупцию, прогулы депутатов и конфликт интересов нардепов.

Отметим, что на сайте Рады пока еще не зарегистрирован законопроект Зеленского. Однако, там появился проект о специальной временной следственной комиссии парламента, которая будет расследовать совершение президентом госизмены или других преступлений. Проект закона инициировал народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко.

Источник: Ракурс


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