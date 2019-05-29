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Володимир Зеленський звільнив Гелетея. Фото: прес-служба глави держави

Зеленський призначив учасника боїв за Донецький аеропорт начальником УДО замість Гелетея (ФОТО)

29 тра 2019, 20:40
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Президент України Володимир Зеленський призначив підполковника Олексія Оцерклевича начальником Управління державної охорони.

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Відповідний указ № 334/2019 глава держави підписав 29 травня. Призначити Оцерклевича на цю посаду президентові рекомендували офіцери, ветерани АТО, волонтери та журналісти. Про це повідомила прес-служба глави держави.

У прес-службі додали, що Олексій Оцерклевич зумів провести без жодного пострілу ротацію українських військових та добровольців в Донецькому аеропорту. Підполковник був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Вважаю, що таких офіцерів, як Олексій Оцерклевич, а також професійних сержантів і рядових бійців, які добровільно йшли до війська у 2014-му та яких армійська бюрократія потім вичавлювала з лав ЗСУ, час підвищувати та повертати до активної служби. Переконаний, що з новими складними обов’язками Олексій Оцерклевич впорається гідно, — прокоментував призначення президент.

Першим заступником начальника Управління державної охорони призначено В’ячеслава Штучного, а заступником начальника управління — начальником Служби безпеки президента став Максим Донець.

Крім того, указом № 333/2019 Зеленський звільнив Валерія Гелетея з посади начальника УДО.

Підполковник Олексій Оцерклевич. Фото: Прямий

Нагадаємо, 28 травня президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Джерело: Ракурс


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