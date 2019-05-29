Зеленський відвідав Львівську область. Фото: прес-служба президента

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Президент України Володимир Зеленський відвідав шахту «Лісова» у Сокальському районі Львівської області.

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Саме на цій шахті минулої ночі стався обвал породи, внаслідок чого загинули гірники Михайло Турко та Михайло Павлик. Глава держави поспілкувався з рідними шахтарів і висловив їм глибоке співчуття й наголосив, що необхідно вирішити питання із забезпеченням житлом родин загиблих гірників. Про це 29 травня повідомила прес-служба президента.

Я знаю, що немає квартири. Треба вирішити це питання. Можна зробити це поза чергою, — наголосив Зеленський.

Шахтарі під час зустріч із президентом повідомили, що їм затримують виплату зарплатні. Також Зеленський провів нараду щодо нічної аварії та ситуації на шахті.

Нагадаємо, у ніч з 28 на 29 травня сталася надзвичайна подія на шахті «Лісова» в селі Селець Сокальського району Львівської області. Виявилося, що на шахті, яка належить державній компанії «Львіввугілля», обвалилася порода на горизонті 242 м. Всього в шахті перебували 69 працівників. Під завалом опинилися двоє гірників, які не вижили. Згодом рятувальники підняли на поверхню тіла 48-річного Михайла Павлика та 22-річного Михайла Турки.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.