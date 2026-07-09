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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Історія дуже погана — Зеленський про інцидент з ТЦК у Львові

9 лип 2026, 22:33
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Володимир Зеленський, президент України, відреагував на інцидент між жителями Львова та військовослужбовцями ТЦК, який стався вчора, 8 липня, ввечері.

Про це повідомляють «Новини.Live».

Історія дуже погана. І дуже погане ставлення до людей у військовій формі. Так не має бути, — наголосив він.

За словами Зеленського, «деякі деталі» йому вже доповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

МВС буде розбиратись з цим в рамках безумовно чинного законодавства. А Міністерство оборони повинно зробити все, що вони обіцяли, — додав він.

Джерело: «Новини.Live»


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