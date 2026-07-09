Поліція затримала одного з учасників інциденту з ТЦК у Львові, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n214925-incydent-z-tck-u-lvovi-zatrymano-cholovika-foto.html

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Поліція повідомляє про затримання чоловіка, який напав на поліцейських під час забезпечення публічного порядку у Львові під час подій у ніч на 9 липня.

Подія сталася 9 липня близько 02.30 на проспекті Червоної Калини у Львові. Під час забезпечення публічного порядку у ході конфлікту між громадянами та групою оповіщення ТЦК невідомий напав на правоохоронців, які виконували службові обов’язки, — розповіли у поліції.

Зазначається, що в результаті спільних оперативних заходів працівники поліції та оперативники СБУ встановили особу нападника — ним виявився 23-річний львів’янин. Його затримано.

За фактом нападу слідчі відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, — зазначили у поліції.

Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.