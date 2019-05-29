Роберт Мюллер йде зі своєї посади. Фото: RT

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Спеціальний прокурор Сполучених Штатів Америки Роберт Мюллер оголосив про свою відставку.

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Мюллер відомий розслідуванням резонансної справи про втручання Російської Федерації у перебіг президентських виборів у 2016 році. У відставку Мюллер пішов 29 травня, з відповідною заявою він виступив під час спеціальної прес-конференції в Міністерстві юстиції США. Про це сьогодні повідомляє CNN.

Ми офіційно закриваємо офіс спеціального прокурора, і я також звільняюся з Міністерства юстиції для того, щоб повернутися до приватного життя, — зазначив посадовець.

Під час свого виступу Мюллер нагадав, що зовнішня політика Москви загрожує Сполученим Штатам. Спецпрокурор констатував факт російського втручання в президентські вибори в 2016 році.

Раніше Міністерство юстиції США опублікувало доповідь Мюллера про можливе втручання Російської Федерації у президентські вибори 2016 року. Команда Мюллера вела розслідування 22 місяці й висунула звинувачення 34 особам, у тому числі колишньому раднику Трампа з нацбезпеки Майклу Флінну, екс-очільнику передвиборчого штабу Трампа Полу Манафорту, екс-раднику передвиборчого штабу нинішнього президента США Роджеру Стоуну й колишньому юристу Трампа Майклу Коену.

Нагадаємо, спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висловив невдоволення з приводу того, як було висвітлено ключові моменти його доповіді. В документі йдеться про те, що слідчі не змогли виявити жодних дій з боку президента Дональда Трампа, які можна було б вважати злочинними.

Водночас Трамп розцінив доповідь Мюллера як підтвердження його невинуватості.