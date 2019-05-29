Роберт Мюллер уходит со своего поста. Фото: RT

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Ракурс

Специальный прокурор Соединенных Штатов Америки Роберт Мюллер объявил о своей отставке.

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Мюллер известен расследованием резонансного дела о вмешательстве Российской Федерации в ход президентских выборов в 2016 году. В отставку Мюллер ушел 29 мая, с соответствующим заявлением он выступил во время специальной пресс-конференции в Министерстве юстиции США. Об этом сегодня сообщает CNN.

Мы официально закрываем офис специального прокурора, и я увольняюсь из Министерства юстиции для того, чтобы вернуться к частной жизни, — отметил чиновник.

Во время своего выступления Мюллер напомнил, что внешняя политика Москвы угрожает Соединенным Штатам. Спецпрокурор констатировал факт российского вмешательства в президентские выборы в 2016 году.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало доклад Мюллера о возможном вмешательстве Российской Федерации в президентские выборы 2016 года. Команда Мюллера вела расследование 22 месяца и выдвинула обвинения 34 лицам, в том числе бывшему советнику Трампа по нацбезопасности Майклу Флинну, экс-главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту, экс-советнику предвыборного штаба нынешнего президента США Роджеру Стоуну и бывшему юристу Трампа Майклу Коэну.

Напомним, специальный прокурор США Роберт Мюллер выразил недовольство по поводу того, как были освещены ключевые моменты его доклада. В документе говорится о том, что следователи не смогли обнаружить никаких действий со стороны президента Дональда Трампа, которые можно было бы считать преступными.

В то же время Трамп расценил доклад Мюллера как подтверждение его невиновности.