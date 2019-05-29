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Ракурс
Михаил Саакашвили. Фото: Народная правда

Саакашвили: Я вернулся в Украину не мстить, а строить (ВИДЕО)

29 мая 2019, 18:53
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Михаил Саакашвили после своего возвращения в Украину заявил, что не собирается мстить политикам, которые выслали его из Украины и лишили гражданства.

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Бывший председатель Одесской областной государственной администрации заявил, что хочет развивать Украину вместе с новой властью. Об этом он заявил журналистам в аэропорту «Борисполь».

Я приехал сюда не мстить, кого-то наказывать, не что-то разрушать. Разрушать и мстить это совсем не мой стиль. Я вернулся сюда, чтобы строить, — заявил бывший грузинский президент.

Саакашвили напомнил, что прошлая власть депортировала его из-за того, что он «поднял голос против власти барыг, несправедливости и хищения». Политик отметил, что собирается строить Украину вместе с президентом Владимиром Зеленским. Он поблагодарил действующего главу государства за то, что он вернул ему гражданство.

Зеленский вернул мне гражданство. Пацан сказал, пацан сделал. Точка, — отметил Саакашвили.

Также Саакашвили поблагодарил отдельных политиков, активистов, журналистов и сторонников, которые сегодня встречали его в аэропорту.

Напомним, бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся в Украину. Самолет с Саакашвили на борту 29 мая приземлился в аэропорту «Борисполь». Политик летел рейсом из Варшавы.

Источник: Ракурс


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