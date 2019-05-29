Роды в машине: дети сняли на видео рожающую четвертого ребенка маму. Фото: dontr.ru

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Роды в машине произошли, когда семья из Невады (США) везла беременную маму на плановый осмотр в больницу.

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Американец Майк Аддисон в пятницу, 24 мая, вез свою жену Руди Нейпир к врачу. Внезапно женщина начала рожать. Супруги попросили своего 10-летнего сына снимать весь процесс на камеру, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Привет, Джоли, это твой папа. Мы все ждем твоего появления, не терпится взять тебя на руки. Поторапливайся, — сказал на камеру отец и предложил детям тоже поприветствовать своего братика, но они сидели молча, а затем начали плакать.

Когда ребенок появился на свет, его вместе с мамой доставили в больницу. А вскоре их выписали домой, поскольку не было угрозы жизни и здоровью.