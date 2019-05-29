Пологи в автомобілі: діти зняли на відео, як мама народжує четверту дитину

https://racurs.ua/ua/n122535-amerykanka-pryynyala-v-sebe-pology-v-avtomobili-z-troma-ditmy-foto.html

Ракурс

Пологи в автомобілі сталися, коли сім’я з Невади (США) везла вагітну маму на плановий огляд до лікарні.

Loading...

Американець Майк Аддісон у п’ятницю, 24 травня, віз свою дружину Руді Нейпір до лікаря. Раптово жінка почала народжувати. Подружжя попросило свого 10-річного сина знімати весь процес на камеру, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Daily Mail.

Привіт, Джолі, це твій тато. Ми всі чекаємо на твою появу, не терпиться взяти тебе на руки. Поспішай, — сказав на камеру батько і запропонував дітям теж привітати свого братика, але вони сиділи мовчки, а потім почали плакати.

Коли дитина з’явилася на світ, її разом із мамою доставили до лікарні. А згодом їх виписали додому, оскільки не було загрози життю та здоров’ю.