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Пологи в автомобілі: діти зняли на відео, як мама народжує четверту дитину

Американка прийняла в себе пологи в автомобілі з трьома дітьми (ФОТО)

29 тра 2019, 18:36
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Пологи в автомобілі сталися, коли сім’я з Невади (США) везла вагітну маму на плановий огляд до лікарні.

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Американець Майк Аддісон у п’ятницю, 24 травня, віз свою дружину Руді Нейпір до лікаря. Раптово жінка почала народжувати. Подружжя попросило свого 10-річного сина знімати весь процес на камеру, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Daily Mail.

Привіт, Джолі, це твій тато. Ми всі чекаємо на твою появу, не терпиться взяти тебе на руки. Поспішай, — сказав на камеру батько і запропонував дітям теж привітати свого братика, але вони сиділи мовчки, а потім почали плакати.

Американка прийняла в себе пологи в автомобілі з трьома дітьми. Фото: Майк Аддісон / Facebook

Американка прийняла в себе пологи в автомобілі з трьома дітьми. Фото: Майк Аддісон / Facebook

Коли дитина з’явилася на світ, її разом із мамою доставили до лікарні. А згодом їх виписали додому, оскільки не було загрози життю та здоров’ю.

Американка прийняла в себе пологи в автомобілі з трьома дітьми. Фото: Майк Аддісон / Facebook


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