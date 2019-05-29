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Саакашвили вернулся в Украину. Фото: YouTube

Саакашвили вернулся в Украину (ФОТО)

29 мая 2019, 18:14
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся в Украину. Накануне президент Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство.

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Самолет с Саакашвили на борту недавно приземлился в аэропорту «Борисполь». Политик вернулся в Украину рейсом из Варшавы.

В аэропорту его встречали журналисты, представители политической партии «Рух новых сил». Отдельные сторонники политика устроили на территории аэропорта танцы, были слышны народные песни, принесли каравай.

Возвращение Саакашвили. Фото: YouTube

Возвращение Саакашвили. Фото: YouTube

Напомним, президент Владимир Зеленский 28 мая своим указом вернул Саакашвили гражданство Украины. Бывший глава Одесской области поблагодарил за это главу государства, пообещав как можно скорее вернуться в Украину, и в эфире нескольких украинских телеканалов заявил, что не имеет политических амбиций. В то же время его партия «Рух новых сил» заявила, что будет участвовать в парламентской гонке.

Источник: Ракурс


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