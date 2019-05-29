Саакашвили вернулся в Украину. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n122534-saakashvili-vernulsya-v-ukrainu-foto.html

Ракурс

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся в Украину. Накануне президент Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство.

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Самолет с Саакашвили на борту недавно приземлился в аэропорту «Борисполь». Политик вернулся в Украину рейсом из Варшавы.

В аэропорту его встречали журналисты, представители политической партии «Рух новых сил». Отдельные сторонники политика устроили на территории аэропорта танцы, были слышны народные песни, принесли каравай.

Напомним, президент Владимир Зеленский 28 мая своим указом вернул Саакашвили гражданство Украины. Бывший глава Одесской области поблагодарил за это главу государства, пообещав как можно скорее вернуться в Украину, и в эфире нескольких украинских телеканалов заявил, что не имеет политических амбиций. В то же время его партия «Рух новых сил» заявила, что будет участвовать в парламентской гонке.