Cаакашвілі повернувся в Україну. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n122534-saakashvili-povernuvsya-do-ukrayiny-foto.html

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Колишній президент Грузії та екс-губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі повернувся до України. Напередодні президент Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство.

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Літак із Саакашвілі на борту нещодавно приземлився в аеропорту «Бориспіль». Політик повернувся в Україну рейсом із Варшави.

В аеропорту його зустрічали журналісти, представники політичної партії «Рух нових сил». Окремі прихильники політика влаштували на території аеропорту танці, було чути народні пісні, принесли коровай.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 28 травня своїм указом повернув Саакашвілі громадянство України. Колишній очільник Одещини подякував за це главі держави, пообіцявши якомога швидше повернутися до України, і в ефірі кількох українських телеканалів заявив, що не має політичних амбіцій. Водночас його партія «Рух нових сил» заявила, що братиме участь у парламентських перегонах.