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Cаакашвілі повернувся в Україну. Фото: YouTube

Саакашвілі повернувся до України (ФОТО)

29 тра 2019, 18:14
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Колишній президент Грузії та екс-губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі повернувся до України. Напередодні президент Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство.

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Літак із Саакашвілі на борту нещодавно приземлився в аеропорту «Бориспіль». Політик повернувся в Україну рейсом із Варшави.

В аеропорту його зустрічали журналісти, представники політичної партії «Рух нових сил». Окремі прихильники політика влаштували на території аеропорту танці, було чути народні пісні, принесли коровай.

Повернення Саакашвілі. Фото: YouTube

Повернення Саакашвілі. Фото: YouTube

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 28 травня своїм указом повернув Саакашвілі громадянство України. Колишній очільник Одещини подякував за це главі держави, пообіцявши якомога швидше повернутися до України, і в ефірі кількох українських телеканалів заявив, що не має політичних амбіцій. Водночас його партія «Рух нових сил» заявила, що братиме участь у парламентських перегонах.

Джерело: Ракурс


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