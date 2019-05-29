Ядерні випробування в РФ. Фото: Военное обозрение

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Росія проводить низькорівневі ядерні випробування всупереч відповідного мораторію на такі процедури.

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Інформацію про недотримання Москвою мораторію на ядерні випробування володіють у розвідувальному управлінні Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. Відповідну заяву на форумі, присвяченому контролю озброєнь у Hudson Institute, зробив генерал Роберт Ешлі, 29 травня повідомляє агенція Reuters.

США вважають, що Росія, вірогідно, не дотримується послідовного мораторію на ядерні випробування, які б можна було назвати відповідними стандарту «нульового результату», — зазначив Ешлі.

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань з’явився ще в 1990-х роках, його підписали різні країни, серед яких США, Іран, Єгипет, Ізраїль. РФ погодила документ в 2000 році.

Генерал Ешлі впевнений, що Росіє має можливість проводити низькорівневі ядерні випробування, які виходять за межі нульового результату, встановленого договором.

Нагадаємо, у травні Китай відхилив пропозицію президента США Дональда Трампа провести тристоронні переговори з Росією про ядерне роззброєння. У Пекіні вважають, що Російська Федерація та Сполучені Штати Америки повинні першими продемонструвати прогрес у цьому питанні, адже ці країни володіють величезними запасами ядерної зброї.