Ядерные испытания в РФ. Фото: Военное обозрение

https://racurs.ua/n122533-rossiya-provodit-yadernye-ispytaniya-vopreki-moratoriu-minoborony-ssha.html

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Россия проводит низкоуровневые ядерные испытания вопреки соответствующему мораторию на такие процедуры.

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Информация о несоблюдении Москвой моратория на ядерные испытания есть в разведывательного управления Министерства обороны Соединенных Штатов Америки. Соответствующее заявление на форуме, посвященном контролю вооружений в Hudson Institute, сделал генерал Роберт Эшли, 29 мая сообщает агентство Reuters.

США считают, что Россия, вероятно, не придерживается последовательного моратория на ядерные испытания, которые бы можно было назвать соответствующими стандарту «нулевого результата», — отметил Эшли.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний появился еще в 1990-х годах, его подписали разные страны, среди которых США, Иран, Египет, Израиль. РФ согласовала документ в 2000 году.

Генерал Эшли уверен, что в России есть возможность проводить низкоуровневые ядерные испытания, которые выходят за пределы нулевого результата, установленного договором.

Напомним, в мае Китай отклонил предложение президента США Дональда Трампа провести трехсторонние переговоры с Россией о ядерном разоружении. В Пекине считают, что Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки должны первыми продемонстрировать прогресс в этом вопросе, ведь эти страны обладают огромными запасами ядерного оружия.