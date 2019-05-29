Митрополит Епифаний, фото: Администрация президента

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Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний издал указ, который объявляет недействительными любые документы и распоряжения от имени Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), выданные после 30 января 2019 года.

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Об этом говорится в тексте указа, опубликованном на сайте церкви.

В указе отмечается, что Киевский патриархат прекратил свою деятельность, а Киевская митрополия УПЦ 30 января 2019 года была зарегистрирована как руководящий центр религиозного объединения ПЦУ.

В указе отмечается, что в последнее время от имени руководства Киевского патриархата появляются «недействующие документы», которые «вносят смуту в среду клира города Киева».

ПЦУ была создана на объединительном соборе в Киеве 15 декабря 2018 года. В ее состав вошли УПЦ КП, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата.

Однако в мае этого года почетный патриарх ПЦУ и бывший глава УПЦ КП Филарет заявил, что Киевский патриархат продолжает существовать. Кроме того, Филарет для своих распоряжений использует бланки Киевского патриархата.

Напомним, недавно Филарет сообщил, что ему не понравились некоторые положения томоса об автокефалии.