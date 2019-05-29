Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Митрополит Епифаний, фото: Администрация президента

Епифаний объявил недействительными любые распоряжения от имени УПЦ КП, выданные в последнее время (ДОКУМЕНТ)

29 мая 2019, 17:41
999

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний издал указ, который объявляет недействительными любые документы и распоряжения от имени Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), выданные после 30 января 2019 года.

Loading...

Об этом говорится в тексте указа, опубликованном на сайте церкви.

В указе отмечается, что Киевский патриархат прекратил свою деятельность, а Киевская митрополия УПЦ 30 января 2019 года была зарегистрирована как руководящий центр религиозного объединения ПЦУ.

В указе отмечается, что в последнее время от имени руководства Киевского патриархата появляются «недействующие документы», которые «вносят смуту в среду клира города Киева».

ПЦУ была создана на объединительном соборе в Киеве 15 декабря 2018 года. В ее состав вошли УПЦ КП, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата.

Однако в мае этого года почетный патриарх ПЦУ и бывший глава УПЦ КП Филарет заявил, что Киевский патриархат продолжает существовать. Кроме того, Филарет для своих распоряжений использует бланки Киевского патриархата.

Указ митрополита Епифания, фото: Православная церковь Украины

Напомним, недавно Филарет сообщил, что ему не понравились некоторые положения томоса об автокефалии.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
Новости партнеров
Загрузка...