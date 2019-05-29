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Ракурс
Украинскую теннисистку дисквалифицировали пожизненно из-за договорных матчей. Фото: Eurosport

Украинскую теннисистку дисквалифицировали пожизненно из-за договорных матчей

29 мая 2019, 17:38
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Елена Плоскина, 22-летняя украинская теннисистка, погубила свою карьеру из-за договорных матчей. Она получила пожизненную дисквалификацию за то, что свела другого игрока с коррупционером, который предложил ему платеж в обмен на фальсификацию результатов поединка в октябре 2016 года.

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Факт причастности Плоскиной, занимающей 821 позицию в мировом рейтинге теннисистов (INF), к договорным матчам был установлен в ходе расследования, сообщает Tennis Integrity Unit.

Также спортсменку признали виновной в сокрытии факта коррупции и неоказании содействия следствию.

Теннисистка пожизненно отстранена от соревнований и присутствия на любых мероприятиях, организованных или признанных руководящими спортивными органами, — говорится в сообщении.

Напомним, 25 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла третий титул WTA в Страсбурге. В финальном трехчасовом соревновании 19-летняя украинка победила 24-ю ракетку мира Каролин Гарсия из Франции.

Источник: Ракурс


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