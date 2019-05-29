Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n122530-pogoda-v-ukraine-na-30-maya-sinoptiki-prognoziruut-do-32-tepla-i-osadki-v-ryade-oblastey-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 30 мая ожидается дождливая в ряде областей. Также синоптики обещают жару и грозы.

Loading...

Ветер ожидается юго-восточный, 7−12 м/с. Температура ночью 10−18° тепла, днем прогнозируют 16−32° тепла. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 30 мая прогнозируется дождливая, возможны грозы. Температура ночью 16−18° тепла, днем 25−27° тепла.

Во Львове в четверг прогнозируют дожди с грозами. Ночью температура воздуха 11−13° тепла, днем 16−18° тепла.

В Одессе завтра ночью без осадков, а днем ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха ночью 16−18° тепла, днем воздух прогреется до плюс 25−27°.

В Днепре в ближайшие сутки ожидается облачность с прояснениями. Ночью столбики термометров покажут 15−17° выше нуля, днем ожидается 29−31° тепла.

В Харькове в четверг Гидрометцентр обещает солнечную погоду, возможна облачность. Температура ночью 15−17° тепла, днем 30−32° тепла по Цельсию.

В Карпатах 30 мая в течение суток прогнозируют дожди. Температура воздуха ночью 10−14° тепла, днем 16−20° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 30 мая будет относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, 29 мая погода в Украине должна была радовать украинцев теплом и солнцем, только в западных областях страны обещали дожди с грозами. Температура воздуха должна была погреться до 32° тепла.