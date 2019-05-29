Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 30 травня очікується дощова в низці областей. Також синоптики обіцяють спеку та грози.

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Вітер очікується південно-східний, 7−12 м/с. Температура вночі 10−18° тепла, вдень прогнозують 16−32° тепла. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода у Києві 30 травня прогнозується дощова, можливі грози. Температура вночі 16−18° тепла, вдень 25−27° тепла.

У Львові у четвер прогнозують дощі з грозами. Вночі температура повітря 11−13° тепла, вдень 16−18° тепла.

В Одесі завтра вночі без опадів, а вдень очікуються дощі та грози. Температура повітря вночі 16−18° тепла, вдень повітря прогріється до плюс 25−27°.

У Дніпрі найближчої доби очікується хмарність з проясненнями. Вночі стовпчики термометрів покажуть 15−17° вище нуля, вдень очікується 29−31° тепла.

У Харкові у четвер Гідрометцентр обіцяє сонячну погоду, можлива хмарність. Температура вночі 15−17° тепла, вдень 30−32° тепла за Цельсієм.

У Карпатах 30 травня протягом доби прогнозують дощі. Температура повітря вночі 10−14° тепла, вдень 16−20° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 30 травня буде відносно спокійна. Протягом доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, 29 травня погода в Україні повинна була радувати українців теплом і сонцем, тільки в західних областях країни обіцяли дощі з грозами. Температура повітря повинна була погрітися до 32° тепла.