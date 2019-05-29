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Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня, фото: «Експрес»

Позачергові вибори: Центрвиборчком зареєстрував першого кандидата

29 тра 2019, 17:09
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Центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата в народні депутати на цьогорічних парламентських виборах.

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Ним став самовисуванець Володимир Пригладя, котрий братиме участь у виборах на одномандатному виборчому окрузі № 214, до складу котрого входять дільниці на лівобережній частині Києва. Про це повідомляє прес-служба Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Пригладя народився в Хмельницькому 8 грудня 1976 року, зараз проживає в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. Має вищу освіту, судимість відсутня.

Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня.

Нагадаємо, тепер для зміни місця голосування на виборах більше не потрібно подавати підтверджуючий документ, вистачить лише паспорту та заяви. Відповідне рішення ухвалила ЦВК, внісши зміни до своєї постанови № 893 від 13 вересня 2012 року. Змінити місце голосування можна до 15 липня включно. Однак виборцям, котрі змінять місце голосування, видаватимуть лише один бюлетень — зі списком політичних партій.

Джерело: Ракурс


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999

Позачергові вибори: Центрвиборчком зареєстрував першого кандидата

Центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата в народні депутати на цьогорічних виборах. Це Володимир Пригладя, котрий братиме участь у виборах на одномандатному виборчому окрузі № 214

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