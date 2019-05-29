Внеочередные выборы: Центризбирком зарегистрировал первого кандидата

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля, фото: «Експрес»

https://racurs.ua/n122529-vneocherednye-vybory-centrizbirkom-zaregistriroval-pervogo-kandidata.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты на парламентских выборах.

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Им стал самовыдвиженец Владимир Пригладя, который будет участвовать в выборах в одномандатном избирательном округе № 214. В состав этого округа входят участки, размещенные на левобережной части Киева, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Пригладя родился в Хмельницком 8 декабря 1976 года, сейчас проживает в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области. Имеет высшее образование, судимость отсутствует.

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Напомним, теперь для смены места голосования на выборах больше не нужно подавать подтверждающий документ, хватит лишь паспорта и заявления. Соответствующее решение приняла ЦИК, внеся изменения в свое постановление № 893 от 13 сентября 2012 года. Изменить место голосования можно до 15 июля включительно. Однако избирателям, которые изменят место голосования, будут выдавать только один бюллетень — со списком политических партий.