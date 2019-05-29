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Зеленський поїхав на Львівщину. Фото: Президент Украины

Гибель горняков на Львовщине: Зеленский по дороге на шахту сфотографировался с шаурмой (ФОТО)

29 мая 2019, 16:59
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Президент Владимир Зеленский опубликовал в соцсети фото с шаурмой. Сегодня глава государства поехал на шахту «Лесная» во Львовской области, где в результате обвала породы погибли два горняка.

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Президент в соцсети заявил, что в шаурме нет ничего постыдного, а еще она помогает не «забронзоветь». Соответствующий пост появился на странице главы государства в Facebook.

Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более — позорного, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский поедет на шахту «Лесная» государственной компании «Львовуголь». В Администрации президента сообщили, что Зеленский уже выехал в село Селец Сокальского района.

Зеленский сфотографировался с шаурмой. Скриншот: Владимир Зеленский в Facebook

Сегодня председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что после обвала шахта работает в штатном режиме.

Напомним, во Львовской области в ночь с 28 на 29 мая произошло ЧП. На шахте «Лесная» обвалилась порода на горизонте 242 м. Всего в шахте находились 69 работников. Под завалом оказались два горняка, позже спасатели нашли тела 48-летнего Михаила Павлика и 22-летнего Михаила Турки.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Виновным предусматривается ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности.

Источник: Ракурс


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