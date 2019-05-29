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Саакашвили возвращается в Киев: трансляция из "Борисполя", фото — Радио Свобода

Саакашвили возвращается в Киев: трансляция из «Борисполя»

29 мая 2019, 16:52
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Экс-глава Одесской областной государственной администрации, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 29 мая возвращается в Украину.

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Рейс Варшава-Киев, на котором Саакашвили летит в Киев, должен приземлиться в аэропорту «Борисполь» после 17.00.

Президент Владимир Зеленский 28 мая своим указом вернул Саакашвили гражданство Украины. Бывший глава Одесской области поблагодарил главу государства, пообещав как можно скорее вернуться в Украину, и в эфире нескольких украинских телеканалов заявил, что не имеет политических амбиций. В то же время его партия «Движение новых сил» заявила, что будет участвовать в парламентских выборах.

Гражданство Украины Саакашвили получил в 2015 году, после чего был назначен председателем Одесской ОГА. Петр Порошенко приостановил действие своего указа о гражданстве для экс-президента Грузии 26 июля 2017 года, а 12 февраля 2018 года пограничники выдворили Саакашвили из Украины в Польшу в рамках процедуры реадмиссии.

Саакашвили — не первый политик, который после победы Владимира Зеленского на выборах вернулся в Киев. В мае в Украину приехал бывший «юрист Януковича» Андрей Портнов, а также олигарх Игорь Коломойский.

Источник: Ракурс


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Саакашвили возвращается в Киев: трансляция из «Борисполя»

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