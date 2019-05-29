Саакашвили возвращается в Киев: трансляция из "Борисполя", фото — Радио Свобода

https://racurs.ua/n122527-saakashvili-vozvraschaetsya-v-kiev-translyaciya-iz-borispolya.html

Ракурс

Экс-глава Одесской областной государственной администрации, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 29 мая возвращается в Украину.

Loading...

Рейс Варшава-Киев, на котором Саакашвили летит в Киев, должен приземлиться в аэропорту «Борисполь» после 17.00.

Президент Владимир Зеленский 28 мая своим указом вернул Саакашвили гражданство Украины. Бывший глава Одесской области поблагодарил главу государства, пообещав как можно скорее вернуться в Украину, и в эфире нескольких украинских телеканалов заявил, что не имеет политических амбиций. В то же время его партия «Движение новых сил» заявила, что будет участвовать в парламентских выборах.

Гражданство Украины Саакашвили получил в 2015 году, после чего был назначен председателем Одесской ОГА. Петр Порошенко приостановил действие своего указа о гражданстве для экс-президента Грузии 26 июля 2017 года, а 12 февраля 2018 года пограничники выдворили Саакашвили из Украины в Польшу в рамках процедуры реадмиссии.

Саакашвили — не первый политик, который после победы Владимира Зеленского на выборах вернулся в Киев. В мае в Украину приехал бывший «юрист Януковича» Андрей Портнов, а также олигарх Игорь Коломойский.