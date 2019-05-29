Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Саакашвілі повертається до Києва, фото — Радіо Свобода

Саакашвілі повертається до Києва: трансляція з «Борисполя»

29 тра 2019, 16:52
999

Екс-голова Одеської обласної державної адміністрації, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі 29 травня повертається до України.

Loading...

Рейс Варшава-Київ, яким Саакашвілі летить до Києва, має приземлитися в аеропорту «Бориспіль» після 17.00.

Президент Володимир Зеленський 28 травня своїм указом повернув Саакашвілі громадянство України. Колишній очільник Одещини подякував за це главі держави, пообіцявши якомога швидше повернутися до України, і в ефірі кількох українських телеканалів заявив, що не має політичних амбіцій. Водночас його партія «Рух нових сил» заявила, що братиме участь у парламентських перегонах.

Громадянство України Саакашвілі отримав у 2015 році, після чого був призначений головою Одеської ОДА. Петро Порошенко припинив дію свого указу щодо громадянства для екс-президента Грузії 26 липня 2017 року, а 12 лютого 2018 року прикордонники видворили Саакашвілі з України до Польщі в рамках процедури реадмісії.

Саакашвілі — не перший політик, який після перемоги Володимира Зеленського на виборах повернувся до Києва. У травні в Київ приїхав колишній «юрист Януковича» Андрій Портнов, а також олігарх Ігор Коломойський.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Позачергові вибори: Центрвиборчком зареєстрував першого кандидата

Центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата в народні депутати на цьогорічних виборах. Це Володимир Пригладя, котрий братиме участь у виборах на одномандатному виборчому окрузі № 214

Новини України
17:09

Саакашвілі повертається до Києва: трансляція з «Борисполя»

Екс-голова Одеської ОДА та колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі 29 травня повертається до України авіарейсом Варшава-Київ. Українське громадянство повернув Саакашвілі президент Володимир Зеленський

Новини України
16:52

Зникнення комп’ютерів з Адміністрації президента: ДБР розпочало розслідування

ДБР розпочало досудове розслідування можливої втрати таємної інформації внаслідок зникнення комп’ютерів та серверів з ситуативної кімнати в Адміністрації президента України, про що вчора заявив новий секретар РНБО

Новини України
14:08
Новини партнерів
Загрузка...