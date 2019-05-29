Саакашвілі повертається до Києва, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n122527-saakashvili-povertaietsya-do-kyieva-translyaciya-iz-boryspolya.html

Ракурс

Екс-голова Одеської обласної державної адміністрації, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі 29 травня повертається до України.

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Рейс Варшава-Київ, яким Саакашвілі летить до Києва, має приземлитися в аеропорту «Бориспіль» після 17.00.

Президент Володимир Зеленський 28 травня своїм указом повернув Саакашвілі громадянство України. Колишній очільник Одещини подякував за це главі держави, пообіцявши якомога швидше повернутися до України, і в ефірі кількох українських телеканалів заявив, що не має політичних амбіцій. Водночас його партія «Рух нових сил» заявила, що братиме участь у парламентських перегонах.

Громадянство України Саакашвілі отримав у 2015 році, після чого був призначений головою Одеської ОДА. Петро Порошенко припинив дію свого указу щодо громадянства для екс-президента Грузії 26 липня 2017 року, а 12 лютого 2018 року прикордонники видворили Саакашвілі з України до Польщі в рамках процедури реадмісії.

Саакашвілі — не перший політик, який після перемоги Володимира Зеленського на виборах повернувся до Києва. У травні в Київ приїхав колишній «юрист Януковича» Андрій Портнов, а також олігарх Ігор Коломойський.