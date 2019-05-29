Новини Львова: під час штурму ратуші постраждали троє осіб. Фото: Христина Процак / Facebook

https://racurs.ua/ua/n122526-shturm-miskrady-u-lvovi-postrajdaly-troie-osib-opryludneno-video-biyky.html

Ракурс

Штурм ратуші у Львові призвів до травмування трьох осіб — двох працівників адміністрації міського голови Андрія Садового та співробітника муніципальної дружини, поліція почала розслідування у зв’язку з безладами.

Loading...

Вагітній працівниці мерії стало погано, викликали медиків, надали допомогу. Мого колегу псевдоактивісти просто кинули під ноги. Керівника департаменту «Адміністрація міського голови» Євгена Бойка госпіталізували після побиття з травмою селезінки, — повідомила у Facebook спікер Львівської міськради Христина Процак.

Частина учасників заворушень після проникнення до мерії та бійки у будівлі повернулася в наметове містечко біля ратуші, а ще частина — залишилася в адмінбудівлі, стверджуючи, що нібито контролює роботу чиновників. Співробітники мерії написали заяви до поліції.

У свою чергу в облуправлінні поліції повідомили, що встановлюють обставини штурму мерії, вирішують питання про кваліфікацію події та притягнення причетних осіб до відповідальності. На площі Ринок біля міськради Львова правоохоронці посилили заходи безпеки для запобігання подальшим порушенням правопорядку.

Як повідомляв «Ракурс», сьогодні вранці у Львові мітингувальники, які вимагають відставки Садового, увірвалися до міськради, виламавши двері. Вони також намагалися зламати двері до кабінетів міського голови і ще кількох чиновників, але їм це не вдалося. Крім того, учасники протесту облили двох працівників міськради фарбою. На фото, які опублікувала мерія, на учасниках бійки видно символіку «Національного корпусу».