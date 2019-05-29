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Штурм горсовета во Львове: пострадали три человека, обнародовано видео драки. Фото: Кристина Процак / Facebook

Штурм горсовета во Львове: пострадали три человека, обнародовано видео драки

29 мая 2019, 16:47
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Штурм ратуши во Львове обернулся травмированием трех человек — двух работников администрации городского головы Андрея Садового и сотрудника муниципальной дружины, полиция начала расследование в связи с беспорядками.

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Беременной работнице мэрии стало плохо, вызвали медиков, оказали помощь. Моего коллегу псевдоактивисты просто бросили под ноги. Руководителя департамента «Администрация городского головы» Евгения Бойко госпитализировали после избиения с травмой селезенки, — сообщила в Facebook спикер Львовского горсовета Кристина Процак.

Часть участников беспорядков после проникновения в мэрию и драки в здании вернулась в палаточный городок у ратуши, а еще часть — осталась в админздании, утверждая, что якобы контролирует работу чиновников. Сотрудники мэрии написали заявления в полицию.

В свою очередь в облуправлении полиции сообщили, что устанавливают обстоятельства штурма мэрии, решают вопрос о квалификации произошедшего и привлечении причастных лиц к ответственности. На площади Рынок возле горсовета Львова правоохранители усилили меры безопасности для предотвращения дальнейших нарушений правопорядка.

Как сообщал «Ракурс», сегодня утром во Львове митингующие, которые требуют отставки Садового, ворвались в горсовет, выломав дверь. Они также пытались взломать двери в кабинет городского головы и еще нескольких чиновников, но им это не удалось. Кроме того, протестующие облили двух чиновников краской. На снимках и видео, которые опубликовала мэрия, на участниках потасовки видна символика «Национального корпуса».

Источник: Ракурс


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