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Изменить место голосования можно до 15 июля включительно, фото: «112 Украина»

Изменение места голосования: отныне нужны только паспорт и заявление

29 мая 2019, 16:46
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Для изменения места голосования теперь нужны только паспорт и заявление.

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Больше нет необходимости подавать подтверждающий документ. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК), внеся изменения в свое постановление № 893 от 13 сентября 2012 года. Об этом сообщает пресс-служба общественной организации ОПОРА.

Больше никаких барьеров на пути к избирательным урнам, — отмечают в общественной организации.

Изменить место голосования можно до 15 июля включительно.

Стоит добавить, что в случае изменения места голосования избиратель не сможет голосовать за кандидатов в мажоритарных округах — такому гражданину на избирательном участке выдадут только один бюллетень — со списком партий. Исключение составляют те избиратели, кто сменил место голосования в пределах «родного» избирательного округа.

Внеочередные парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля.

Напомним, комитет по вопросам правовой политики и правосудия Верховной Рады сегодня утвердил Избирательный кодекс с открытыми списками.


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