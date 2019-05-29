Изменение места голосования: отныне нужны только паспорт и заявление

Изменить место голосования можно до 15 июля включительно, фото: «112 Украина»

https://racurs.ua/n122525-izmenenie-mesta-golosovaniya-otnyne-nujny-tolko-pasport-i-zayavlenie.html

Ракурс

Для изменения места голосования теперь нужны только паспорт и заявление.

Loading...

Больше нет необходимости подавать подтверждающий документ. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК), внеся изменения в свое постановление № 893 от 13 сентября 2012 года. Об этом сообщает пресс-служба общественной организации ОПОРА.

Больше никаких барьеров на пути к избирательным урнам, — отмечают в общественной организации.

Изменить место голосования можно до 15 июля включительно.

Стоит добавить, что в случае изменения места голосования избиратель не сможет голосовать за кандидатов в мажоритарных округах — такому гражданину на избирательном участке выдадут только один бюллетень — со списком партий. Исключение составляют те избиратели, кто сменил место голосования в пределах «родного» избирательного округа.

Внеочередные парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля.

Напомним, комитет по вопросам правовой политики и правосудия Верховной Рады сегодня утвердил Избирательный кодекс с открытыми списками.